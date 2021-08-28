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«Атлетик» одержал победу над «Сельтой» благодаря голу Иньяки Уильямса

«Атлетик» одержал победу над «Сельтой» благодаря голу Иньяки Уильямса
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Сегодня, 28 августа, в матче третьего тура испанской Примеры встречались «Сельта» и «Атлетик» Бильбао. Матч прошёл на стадионе «Балаидос» в Виго. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 34-й минуте. После удачного прессинга Ойан Сансет отдал передачу на Иньяки Уильямса, и 10-й номер «Атлетика» вывел свою команду вперёд.

Гол Иньяки Уильямса

В прошлом сезоне Примеры Уильямс забил 6 голов (один – с пенальти), отдал 6 результативных передач и получил одну жёлтую карточку.

После трёх туров «Атлетик» Бильбао занимает пятое место в турнирной таблице. В активе басков 5 очков. «Сельта» набрала всего 1 очко, благодаря ничьей с «Осасуной» в прошлом туре 0:0. В стартовом матче сезона клуб из «Виго» уступил действующему чемпиону «Атлетико Мадрид» 1:2.

Испания - Примера. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 18:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Уильямс – 34'
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