«Атлетик» одержал победу над «Сельтой» благодаря голу Иньяки Уильямса

Сегодня, 28 августа, в матче третьего тура испанской Примеры встречались «Сельта» и «Атлетик» Бильбао. Матч прошёл на стадионе «Балаидос» в Виго. Гости одержали победу со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 34-й минуте. После удачного прессинга Ойан Сансет отдал передачу на Иньяки Уильямса, и 10-й номер «Атлетика» вывел свою команду вперёд.
В прошлом сезоне Примеры Уильямс забил 6 голов (один – с пенальти), отдал 6 результативных передач и получил одну жёлтую карточку.
После трёх туров «Атлетик» Бильбао занимает пятое место в турнирной таблице. В активе басков 5 очков. «Сельта» набрала всего 1 очко, благодаря ничьей с «Осасуной» в прошлом туре 0:0. В стартовом матче сезона клуб из «Виго» уступил действующему чемпиону «Атлетико Мадрид» 1:2.
- 28 августа 2021
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