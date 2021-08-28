Рифат Жемалетдинов рассказал, как будет играть сборная России в предстоящих матчах

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов высказался по поводу того, в какой манере национальная команда станет играть в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Стало веселее в команде, раскрепощённее стали себя чувствовать. До этого было тяжелее. Мне сразу сказали после Словакии, что я не сыграю с Хорватией.



Карпин следит за весом, некоторые продукты убрали. Сахар убрали совсем. С нами уже беседы провели. С тортиками стало тяжелее.



Весь тренерский штаб — очень положительные эмоции от них. Я стал просто больше работать, поэтому стал лучше. Многие думали, что я так делал, потому что надо было подписать контракт. Но на деле наоборот. Стал больше работать в зале, меньше употреблять плохой пищи.



Будем больше прессинговать, играть вперёд, играть на контратаках. Не будем играть от обороны. Думаю, вторым номером будем играть, встречать в центре. Третий номер — это автобус, первый — прессинг», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.