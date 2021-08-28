Куман высказался о ситуации с Юмтити, который не хочет уходить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с возможным уходом из команды защитника Самуэля Юмтити. Ранее стало известно, что француз отказывается покидать команду, несмотря на желание «Барселоны» продать игрока. Юмтити был включён в заявку «Барселоны» на матч 4-го тура Примеры с «Хетафе».
«Не стоит говорить о конкретных именах. В клубе знают, чего я хочу. Но я всегда говорил, что уважаю футболистов, у которых есть контракт.
Все члены команды знают, что у нас есть разные варианты игры. Но не стоит говорить о конкретных кейсах. Если вылечатся все травмированные, у нас будет команда из 32 игроков. Невозможно всех их выпускать на поле», — цитирует Кумана Sport.es.
По всей видимости, Юмтити не покинет команду в нынешнее трансферное окно.
- 28 августа 2021
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