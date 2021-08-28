Карпин: вопрос по капитану сборной пока открыт — ещё не определился. Решим с командой
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что пока не принял решения по поводу того, кто станет капитаном команды.
«Давления пока не чувствую. Возросший интерес — да. Вечерние тренировки, потому что утром были другие мероприятия. Игроки съезжались и так далее.
Вопрос по капитану пока открыт — ещё не определился. Решим с командой. Не знаю ещё, как это будет. Вратарь — все вопросы к Витальевичу (Кафанову). Я узнаю о первом номере за день до игры, 31 августа, вечером — часов в 11.
Три дня тренировок, конечно, мало. Вам это скажет любой тренер. Удастся или нет что-то изменить — увидим в игре. После неё будет всё понятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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