Карпин: вопрос по капитану сборной пока открыт — ещё не определился. Решим с командой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что пока не принял решения по поводу того, кто станет капитаном команды.

«Давления пока не чувствую. Возросший интерес — да. Вечерние тренировки, потому что утром были другие мероприятия. Игроки съезжались и так далее.



Вопрос по капитану пока открыт — ещё не определился. Решим с командой. Не знаю ещё, как это будет. Вратарь — все вопросы к Витальевичу (Кафанову). Я узнаю о первом номере за день до игры, 31 августа, вечером — часов в 11.



Три дня тренировок, конечно, мало. Вам это скажет любой тренер. Удастся или нет что-то изменить — увидим в игре. После неё будет всё понятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.