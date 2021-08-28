Карпин: Жиркова из расположения сборной никто не выгонял

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с бывшим защитником «Зенита» Юрием Жирковым. Ранее сообщалось, что ему не разрешают поддерживать форму на базе в Новогорске.

«Жиркова из расположения сборной никто не изгонял. Это Новогорск, а не расположение сборной. Администратор команды подошёл к Жиркову, они спросили с физиотерапевтом — будут ли они мешать, администратор ответил, что не лучший вариант, если Жирков здесь будет. Дальше разговор закончился. Это то, что сказали мне. Обо всём узнал из прессы сам.

Врачи ушли в свои клубы. Почему они ушли — это вопрос к ним. Это их решение. Да, мы запросили у них данные, историю болезней. У любого доктора должна быть история болезней на пациента — то есть кандидата в сборную.

Мне нужна такая информация. Почему они ушли — опять же вопрос к ним. Они нам эти данные не предоставили и ушли. Евгений Савин ушёл из сборной, потому что РФС решил поменять начальника команды», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.