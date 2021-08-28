Валерий Карпин рассказал, почему матч с хорватами не удалось перенести на ВТБ Арену
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о причине, по которой не удалось перенести матч с Хорватией на стадион ВТБ Арена.
«3000 в Лужниках? Большое сожаление. К нам есть интерес, нам нужна поддержка, сборной нужна поддержка. К сожалению, пока не удалось увеличить её. В каких-то местах можно, в каких-то… Мне непонятна ситуация, но живём в тех реалиях, в которых живём.
Пытались перенести на «Динамо» — хорваты отказались. Понимаю почему — 3000 на «Динамо» и в «Лужниках» слышатся абсолютно по-разному. Вы должны говорить про эти все ситуации с посещаемостью. Не слушают? А меня послушают? Уже послушали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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