Валерий Карпин рассказал, почему матч с хорватами не удалось перенести на ВТБ Арену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о причине, по которой не удалось перенести матч с Хорватией на стадион ВТБ Арена.

«3000 в Лужниках? Большое сожаление. К нам есть интерес, нам нужна поддержка, сборной нужна поддержка. К сожалению, пока не удалось увеличить её. В каких-то местах можно, в каких-то… Мне непонятна ситуация, но живём в тех реалиях, в которых живём.

Пытались перенести на «Динамо» — хорваты отказались. Понимаю почему — 3000 на «Динамо» и в «Лужниках» слышатся абсолютно по-разному. Вы должны говорить про эти все ситуации с посещаемостью. Не слушают? А меня послушают? Уже послушали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.