«Милан» отправит Кастильехо в аренду в «Хетафе»
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«Милан» принял решение отдать полузащитника Самуэля Кастильехо в аренду, сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ. По данным источника, Кастильехо продолжит карьеру в «Хетафе». Испанский клуб возьмёт его в аренду с возможностью выкупа.
Ранее сообщалось, что «Милан» не рассматривает возможность перехода игрока на правах аренды. Вероятно, опция выкупа убедила итальянский клуб.
26-летний Кастильехо выступает за «Милан» с 2018 года. Тогда он перешёл в итальянский клуб из «Вильярреала».
В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах Серии А и забил 1 мяч. В общей сложности Кастильехо принял участие в 108 матчах за «Милан».
В новом сезоне «Милан» стартовал с победы в матче с «Сампдорией» (1:0).
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