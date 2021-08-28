Валерий Карпин — о схеме на матч с Хорватией: мне вам ключи от квартиры с деньгами дать?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал раскрывать информацию о тактических наработках на матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии, который состоится 1 сентября.
«Определился ли со схемой на Хорватию? Увидите. Или мне вам ключи от квартиры с деньгами дать? Понятно, что если бы начинали с Мальтой, было бы лучше. При всём к ней уважении, но времени мало. Поэтому со многими общался до сборов. Но это данность.
Надо уважать соперника, но бояться не надо. Именно это я имел в виду, когда говорил про смелость, дерзость. Всех уважать, но без дрожащих коленок. Хотелось бы изменить то, что видели на Евро.
Успеем ли отработать две-три схемы? Одну бы отработать, какие две-три? Хотим отработать то, как видим состав и схему. То, что есть в голове.
У Гильерме воспалился ахилл, дали паузу. Завтра должен быть готов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 августа 2021
-
21:07
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:13
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:26
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
19:03
-
18:56
-
18:53
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:23
-
18:02
-
17:57
-
17:50