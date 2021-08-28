Валерий Карпин — о схеме на матч с Хорватией: мне вам ключи от квартиры с деньгами дать?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал раскрывать информацию о тактических наработках на матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии, который состоится 1 сентября.

«Определился ли со схемой на Хорватию? Увидите. Или мне вам ключи от квартиры с деньгами дать? Понятно, что если бы начинали с Мальтой, было бы лучше. При всём к ней уважении, но времени мало. Поэтому со многими общался до сборов. Но это данность.

Надо уважать соперника, но бояться не надо. Именно это я имел в виду, когда говорил про смелость, дерзость. Всех уважать, но без дрожащих коленок. Хотелось бы изменить то, что видели на Евро.

Успеем ли отработать две-три схемы? Одну бы отработать, какие две-три? Хотим отработать то, как видим состав и схему. То, что есть в голове.

У Гильерме воспалился ахилл, дали паузу. Завтра должен быть готов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.