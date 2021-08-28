Карпин: на подъём российского футбола уйдёт минимум пять лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу развития российского футбола.

«Лозунг Погнали? Ну то и значит, что погнали. Погнали соперника. Или погнали наших городских — как угодно.



По реформе чемпионата на группы — не для нашей страны. Для маленькой страны, да. Но для нас — гладкий чемпионат удобен и правилен. Надо менять другие вещи. Какие? Воспитывать детских тренеров. Все беды оттуда. Не будет учителей, хороших учеников не будет. Раньше они были в СССР, была ставка 120 рублей, на которую можно было спокойно существовать. Сейчас на 20 тысяч рублей ни один мужчина семью прокормить не сможет.



Фаворит в нашей игре — Хорватия. Они прошли дальше нас на чемпионате Европы. Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы ни сделали — на подъём уйдёт минимум пять лет.



Я бы оградил от общения сейчас молодёжь. Пускай они здесь спокойно без мишуры и славы адаптируются к мужскому футболу. Я жду от Головина, что он будет тащить. Но это не значит, что он должен быть лидером. Возможно ли это? Конечно. Разве Месси лидер? Он ни одного слова не говорит ни на поле, ни в раздевалке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.