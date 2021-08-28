Карпин: уход из «Ростова» — на сто процентов правильное решение

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сделал правильное решение, когда ушёл с поста главного тренера Ростова».
«Уход из «Ростова» — на сто процентов правильное решение. Представляю объём работы, которая была до сборов, если бы ещё был клуб, с ума сошёл точно. Почему запретил сахар? Потому что это профессиональные футболисты. До этого, может, они и водку пили, но я здесь при чём. Сам я сахар ем, я же не футболист. Борщ вчера ели, великолепный. Не помню уже, какой борщ в Тарасовке. Что касается вызова в сборную игроков ФНЛ, если они будут соответствовать уровню, то почему нет?
Усталость особенно есть у тех, кто играл вчера. Усталость присутствует после игры у любого футболиста, это нормально. Про накопившуюся усталость смешно говорить пока, даже при том, что кто-то участвовал в еврокубках.
Что касается отсутствия Модрича, то Хорватия — это не только Модрич. Это хороший игрок, наверное, им его будет не хватать. Но это их проблемы. Ушедшие врачи из сборной? Люди захотели уйти и ушли. Какая здесь негативная обстановка? Не сработались с Луисом Мартинесом? Это неправильный посыл. Информацию, которую просил Луис, просил я. Если у доктора нет истории болезни пациента, о чём говорить? Я бы хотел, чтобы люди остались. Не хотят, силой никого держать не будут», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 августа 2021
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