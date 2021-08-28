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«Бавария» обыграла «Герту» со счётом 5:0. Левандовски забил 300-й и 301-й гол за команду

«Бавария» обыграла «Герту» со счётом 5:0. Левандовски забил 300-й и 301-й гол за команду
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В Мюнхене завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» с разгромным счётом обыграла «Герту» — 5:0. Хет-триком в ворота гостей отметился Роберт Левандовски, тем самым преодолев отметку в 300 забитых мячей за команду. Теперь на счету польского нападающего 301 гол.

Помимо Левандовского в составе мюнхенцев отличились Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

Напомним, перед игрой Левандовски был удостоен награды лучшему футболисту года в Германии от Kicker. Также польский форвард забил в 13-м матче Бундеслиги подряд, установив таким образом личный рекорд. Только Герд Мюллер в чемпионате Германии забивал в большем количестве матчей подряд (16).

Для «Герты» это уже третье поражение в стартовых трёх турах Бундеслиги. «Бавария» имеет в своём активе 7 очков.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 0
Герта
Берлин
1:0 Мюллер – 6'   2:0 Левандовски – 34'   3:0 Мусиала – 49'   4:0 Левандовски – 70'   5:0 Левандовски – 84'
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