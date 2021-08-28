«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче третьего тура АПЛ

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Энфилд» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась вничью 1:1.
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Кай Хаверц пробил головой после навеса с углового от Риса Джеймса.
В концовке первого тайма в ворота «Челси» был назначен пенальти. Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику синих Рису Джеймсу за игру рукой в своей штрафной и указал на точку.
С 11-метровой отметки на 45+4 минуте счёт в матче сравнял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
После трёх туров «Ливерпуль» и «Челси» имеют в своём активе по 7 очков. Столько же у «Эвертона» и «Вест Хэма». Эти четыре команды на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа сыграют 12 сентября на выезде с «Лидс Юнайтед». «Челси» 11 сентября примет на «Стэмфорд Бридж» «Астон Виллу».
- 28 августа 2021
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