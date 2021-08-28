Валерий Карпин: Луис Мартинес крут, потому что профессионал

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о специалисте по физподготовке Луисе Мартинесе.

«Луис Мартинес крут, потому что профессионал. Ушедшие врачи должны были его слушаться? Что значит слушаться? Предоставить медкарту — это слушаться? Это было моё требование, которое я через него передал. Что здесь такого сверхъестественного? Они как-раз его не послушались, так как не предоставили информацию. Меня тоже это удивило. Мне казалось, что это просто и легко — нажать на кнопку в компьютере. Но этого не было сделано. Мне была нужна эта информация. В итоге я её и не получил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.