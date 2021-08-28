Тухель: просто хочу поблагодарить своих ребят за то, что они выстояли на «Энфилде»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Ливерпулем» в третьем туре английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Ливерпуль очень сложный соперник. Они отлично держали мяч. Если учитывать то, как они играли сегодня, то должен сказать, что нам приходилось временами страдать в обороне.

В середине игры нас настигла целая череда неудач. Красная карточка, травма Канте… Я просто хочу поблагодарить своих ребят за то, что они выстояли на одном самых крутых стадионов в мире.

В последние полчаса мы даже подумали о том, что можем тоже создавать моменты в меньшинстве. Так что в команде есть уверенность — это очень здорово. Конечно, нужно немного удачи, чтобы «Ливерпуль» не разогнался и совсем не наказал тебя.

Я не понимаю таких красных карточек в футболе. Никому не нравится футбол 10 на 11. Это портит дух игры, но у меня нет никакого решения, не могу ничего предложить взамен. Это же был рикошет. Куда было деть руку защитнику? Стоп-кадр показывает, что это была красная карточка, но мне бы хотелось, чтобы эпизод рассматривали со всех сторон. Некоторые арбитры нам объясняли, что в случае рикошета и естественного положения руки красную карточку не дают. Сейчас я окончательно запутан», — сказал Тухель после матча.