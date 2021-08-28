Тухель: просто хочу поблагодарить своих ребят за то, что они выстояли на «Энфилде»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Ливерпулем» в третьем туре английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Ливерпуль очень сложный соперник. Они отлично держали мяч. Если учитывать то, как они играли сегодня, то должен сказать, что нам приходилось временами страдать в обороне.
В середине игры нас настигла целая череда неудач. Красная карточка, травма Канте… Я просто хочу поблагодарить своих ребят за то, что они выстояли на одном самых крутых стадионов в мире.
В последние полчаса мы даже подумали о том, что можем тоже создавать моменты в меньшинстве. Так что в команде есть уверенность — это очень здорово. Конечно, нужно немного удачи, чтобы «Ливерпуль» не разогнался и совсем не наказал тебя.
Я не понимаю таких красных карточек в футболе. Никому не нравится футбол 10 на 11. Это портит дух игры, но у меня нет никакого решения, не могу ничего предложить взамен. Это же был рикошет. Куда было деть руку защитнику? Стоп-кадр показывает, что это была красная карточка, но мне бы хотелось, чтобы эпизод рассматривали со всех сторон. Некоторые арбитры нам объясняли, что в случае рикошета и естественного положения руки красную карточку не дают. Сейчас я окончательно запутан», — сказал Тухель после матча.
- 28 августа 2021
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:27
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:13
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:26
-
19:26