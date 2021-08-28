Киевское «Динамо» одержало победу в матче УПЛ со счётом 7:0

Киевское «Динамо» одержало победу в матче 6-го тура УПЛ с «Колосом». Встреча, проходившая в Киеве, закончилась со счётом 7:0.

Киевляне уже в первом тайме забили шесть мячей. К 10-й минуте хозяева вели с преимуществом в два гола. На 5-й минуте счёт открыл Карлос де Пена, а на 9-й минуте отличился Николай Шапаренко. На 25-й минуте счёт до крупного довёл Томаш Кендзёра, а затем в первом тайме по мячу забили Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Также ещё в первом тайме дубль оформил Де Пена, сумевший в очередной раз огорчить гостей. После перерыва киевляне ограничились лишь голом Цыганкова, который также оформил дубль.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков. «Колос» находится на 11-м месте, набрав 5 очков.