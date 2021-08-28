«Севилья» не смогла обыграть «Эльче» в матче Примеры
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В испанской Примере состоялись ещё два матча 3-го тура. «Реал Сосьедад» обыграл «Леванте», а «Севилья» и «Эльче» не выявили победителя.
«Реал Сосьедад» принимал «Леванте», встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Андер Барренечеа.
Баски набрали 6 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Леванте», набрав 2 очка, занимает 14-е место.
«Эльче» в домашнем матче с «Севильей» сыграл вничью со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу Энсо Роко.
Но в концовке первого тайма «Севилья» отыгралась. Равновесие в счёте на 40-й минуте восстановил Юссеф Эн-Несири.
«Севилья» набрала 7 очков и вышла в лидеры Примеры. «Эльче», набрав 2 очка, занимает 15-е место.
Испания - Примера. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 20:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Роко – 11' 1:1 Эн-Несири – 40'
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