«Севилья» не смогла обыграть «Эльче» в матче Примеры

В испанской Примере состоялись ещё два матча 3-го тура. «Реал Сосьедад» обыграл «Леванте», а «Севилья» и «Эльче» не выявили победителя.

«Реал Сосьедад» принимал «Леванте», встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Андер Барренечеа.

Гол Андера Барренечеа.

Баски набрали 6 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Леванте», набрав 2 очка, занимает 14-е место.

«Эльче» в домашнем матче с «Севильей» сыграл вничью со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу Энсо Роко.

Гол Энсо Роко.

Но в концовке первого тайма «Севилья» отыгралась. Равновесие в счёте на 40-й минуте восстановил Юссеф Эн-Несири.

Гол Юссефа Эн-Несири.

«Севилья» набрала 7 очков и вышла в лидеры Примеры. «Эльче», набрав 2 очка, занимает 15-е место.