Игроки «Мальмё» считают «Зенит» главным соперником по группе в Лиге чемпионов

Игроки «Мальмё» высказались по поводу жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Футболисты Эрик Ларссон и Франц Брорссон считают, что «Зенит» станет их главным соперником в борьбе за путёвку в Лигу Европы.
«Не знаю ничего о «Зените», кроме того, что они выиграли чемпионат России. Мы будем разбирать их игру, и, надеюсь, найдём слабые места, которыми сможем воспользоваться. Очень важно хорошо сыграть в Санкт-Петербурге. Если мы сможем набрать очки там, то будем в хорошем положении, потому что в Швеции мы всегда играем здорово, благодаря нашим болельщикам», — приводит слова Ларссона Expressen.
«Безусловно, игры с «Зенитом» станут определяющими. Если мы наберём четыре очка в матчах с ними, то это станет практически гарантом того, что третье место в группе будет у нас в кармане», — сказал Франц Брорссон.
Напомним, помимо «Зенита» и «Мальмё», в квартет H попали лондонский «Челси» (Англия) и туринский «Ювентус» (Италия).
- 28 августа 2021
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