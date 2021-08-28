«Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» в первом матче без Криштиану Роналду

В матче второго тура Серии А туринский «Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» со счётом 0:1. Это был первый матч команды после трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Единственный гол в матче на 21-минуте забил Леонардо Манкузо.

«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко. У «Эмполи» одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу «Лацио» и «Интер», которые одержали по две победы.

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» объявил, что Криштиану Роналду вернулся в команду после 11 лет отсутствия. Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.