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«Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» в первом матче без Криштиану Роналду

«Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» в первом матче без Криштиану Роналду
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В матче второго тура Серии А туринский «Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» со счётом 0:1. Это был первый матч команды после трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Единственный гол в матче на 21-минуте забил Леонардо Манкузо.

«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко. У «Эмполи» одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу «Лацио» и «Интер», которые одержали по две победы.

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» объявил, что Криштиану Роналду вернулся в команду после 11 лет отсутствия. Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Италия - Серия А. 2-й тур
28 августа 2021, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Манкузо – 21'
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