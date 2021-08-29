«Что-то с этой командой не так». Ковалевски рассказал полякам о состоянии «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» и «Легии» Войцех Ковалевски в интервью польским журналистам поделился мнением о проблемах московского клуба. «Спартак» и «Легия» сыграют в одной группе Лиги Европы. Также в эту группу попали «Наполи» (Италия) и «Лестер Сити» (Англия).

«Спартак» не очень удачно начал сезон. В следующем году они отпразднуют 100-летие. Команду возглавил Руй Витория, но он особо ничего не изменил. Есть определённые проблемы и обстоятельства в управлении клубом. В клубе много разных историй, которые выглядят странно.

Сейчас ситуация выглядит не слишком приятно. Всё чаще говорят о смене тренера. Фанаты очень многого ждут, они хотят побед, выхода в Лигу чемпионов.

Нынешняя ситуация сложная. И даже лидеры команды не могут с ней справиться. С этой командой что-то не так. Пока сложно назвать полный диагноз, но, как кажется, атмосфера в команде нехорошая. Всё это влияет на результаты на поле», — цитирует Ковалевского TVP Sport.