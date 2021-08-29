«Сейчас не время думать о Роналду». Аллегри — после поражения «Ювентуса» от «Эмполи»

54-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», высказался о переходе 36-летнего звёздного нападающего Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения своих подопечных во 2-м туре чемпионата Италии от «Эмполи» (0:1).

«Роналду — выдающийся игрок, но сейчас мы не можем думать о нём. У нас прекрасный состав, мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой игре. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», — приводит слова Аллегри из эфира DAZN Italian Football TV в «Твиттере».

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» объявил, что Криштиану Роналду вернулся в команду после 11 лет отсутствия. Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.