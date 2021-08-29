Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, выразил мнение о том, какой вклад в конечный результат сможет дать подписание 36-летнего звёздного португальского форварда Криштиану Роналду для «манкунианцев».

«Перед стартом текущего сезона в программе Monday Night Football я дал прогноз, что чемпионат выиграет «Манчестер Сити», вторым станет «Челси», а замкнёт тройку «Манчестер Юнайтед», и я не собираюсь менять своё мнение, потому что не думаю, что подписание Роналду сделает их команду лучше, чем «Челси», которые в прошлом сезоне стали победителями Лиги чемпионов, или «Манчестер Сити», отрывавшимся на 20 очков от преследователей в чемпионате Англии.

Безусловно, это приближает их к завоеванию титула. Думаю ли я, что они выиграют титул на данный момент? Нет, не думаю. Но, конечно, сейчас я гораздо больше взволнован тем, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул, чем это было 5-6 дней назад.

Криштиану Роналду и Рафаэль Варан обладают тем самым менталитетом, чтобы выиграть титул. Я отчаянно хочу, чтобы они выиграли титул. Но думаю ли я, что они выиграют титул в этом сезоне? Нет. Я просто прагматичен.

Подписание Роналду — это краткосрочная мера, как и Эдинсон Кавани. Они не смогли заполучить одного из лучших нападающих, таких как, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн или Ромелу Лукаку, которые никогда не собирались переезжать на «Олд Траффорд». Поэтому я думаю, что им это было необходимо, потому что у них нет нападающего, забивающего 25-30 мячей за сезон», — цитирует Невилла Sky Sports. Невилл считает, что «Ман Юнайтед» займёт 3-е место в АПЛ, несмотря на переход Роналду