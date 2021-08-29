Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, выразил мнение о том, какой вклад в конечный результат сможет дать подписание 36-летнего звёздного португальского форварда Криштиану Роналду для «манкунианцев».
«Перед стартом текущего сезона в программе Monday Night Football я дал прогноз, что чемпионат выиграет «Манчестер Сити», вторым станет «Челси», а замкнёт тройку «Манчестер Юнайтед», и я не собираюсь менять своё мнение, потому что не думаю, что подписание Роналду сделает их команду лучше, чем «Челси», которые в прошлом сезоне стали победителями Лиги чемпионов, или «Манчестер Сити», отрывавшимся на 20 очков от преследователей в чемпионате Англии.
Безусловно, это приближает их к завоеванию титула. Думаю ли я, что они выиграют титул на данный момент? Нет, не думаю. Но, конечно, сейчас я гораздо больше взволнован тем, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул, чем это было 5-6 дней назад.
Криштиану Роналду и Рафаэль Варан обладают тем самым менталитетом, чтобы выиграть титул. Я отчаянно хочу, чтобы они выиграли титул. Но думаю ли я, что они выиграют титул в этом сезоне? Нет. Я просто прагматичен.
Подписание Роналду — это краткосрочная мера, как и Эдинсон Кавани. Они не смогли заполучить одного из лучших нападающих, таких как, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн или Ромелу Лукаку, которые никогда не собирались переезжать на «Олд Траффорд». Поэтому я думаю, что им это было необходимо, потому что у них нет нападающего, забивающего 25-30 мячей за сезон», — цитирует Невилла Sky Sports. Невилл считает, что «Ман Юнайтед» займёт 3-е место в АПЛ, несмотря на переход Роналду
- 29 августа 2021
-
02:43
-
02:28
-
02:16
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
00:57
-
00:34
-
00:23
- 28 августа 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:35
-
23:00
-
22:54
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:27
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:38