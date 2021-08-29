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Сестра погибшего вратаря Шишмарева рассказала, что недавно он получил звание сержанта МЧС

Сестра погибшего вратаря Шишмарева рассказала, что недавно он получил звание сержанта МЧС
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Анна Шишмарева, родная сестра погибшего накануне вратаря любительского клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева, рассказала о брате.

«Мне сказали, что удар пришелся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года...» — приводит слова Анны Шишмаревой «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, в субботу, 28 августа, вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М». Помощь, оперативно и в полном объёме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.

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