«Ювентус» в третий раз в клубной истории не выиграл ни один из первых двух матчей сезона

Туринский «Ювентус», уступивший ранее на домашнем поле стадиона «Альянц — Ювентус» новичку текущего сезона Серии А — «Эмполи» (0:1), отметился неутешающим статистическим достижением. Об этом сообщает Opta Paolo в «Твиттере».
Как отмечает источник, «Ювентусу» не удалось выиграть каждый из своих первых двух матчей чемпионата Италии только в третий раз за последние 52 турнира (после сезона-2010/2011 и -2015/2016).
«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко, набранное в игре с «Удинезе» (2:2). У «Эмполи» одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу «Лацио» и «Интер», которые одержали по две победы.
В следующем туре, который пройдёт после международной паузы на игры национальных сборных, «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи» Лучано Спаллетти. Встреча состоится в воскресенье, 12 сентября.
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