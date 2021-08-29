Влахович сообщил, что останется в «Фиорентине»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович заявил, что остаётся в клубе.

«Нынешним летом у меня было действительно много интересных предложений, но я не стал требовать от клуба своей продажи. Я стремился остаться во Флоренции, и я буду играть здесь», – цитирует Влаховича Sky Sport Italia.

Ранее в услугах сербского 21-летнего форварда был заинтересован мадридский «Атлетико». Чемпионы Испании были готовы заплатить за Влаховича € 75 млн.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.