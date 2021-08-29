Влахович сообщил, что останется в «Фиорентине»
Поделиться
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович заявил, что остаётся в клубе.
«Нынешним летом у меня было действительно много интересных предложений, но я не стал требовать от клуба своей продажи. Я стремился остаться во Флоренции, и я буду играть здесь», – цитирует Влаховича Sky Sport Italia.
Ранее в услугах сербского 21-летнего форварда был заинтересован мадридский «Атлетико». Чемпионы Испании были готовы заплатить за Влаховича € 75 млн.
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
07:23
-
07:04
-
05:41
-
05:20
-
04:55
-
04:41
-
04:08
-
03:44
-
03:33
-
03:17
-
02:43
-
02:28
-
02:16
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
00:57
-
00:34
-
00:23
- 28 августа 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:35
-
23:00
-
22:54
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:27
Партнерский контент