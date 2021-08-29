Российские «пляжники» в финале ЧМ, «Юве» проигрывает без Роналду. Главное к утру

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, по пенальти победив Швейцарию, «Ювентус» в первом матче после ухода Роналду дома проиграл «Эмполи», а нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, по пенальти обыграв Швейцарию.

2. «Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» в первом матче без Криштиану Роналду.

3. «Лион» получил согласие Азмуна на переход из «Зенита, клубы близки к договорённости.

4. Сборная России провела первую открытую тренировку при Карпине без пяти футболистов.

5. Мария Ласицкене завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

6. Российский вратарь Шишмарев погиб после столкновения во время матча.

7. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче третьего тура АПЛ.

8. «Реал Мадрид» с минимальным счётом обыграл на выезде «Бетис».

9. Майк Джеймс собирается завершить карьеру после истечения контракта с ЦСКА.

10. Появилось фото бельгийского защитника Кауфриза в футболке «Спартака».

11. Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд.

12. Чикадзе нокаутировал Барбозу в главном поединке UFC Vegas 35.