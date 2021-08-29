Мюллер: хотелось бы увидеть Роналду и Месси в одной команде

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что хотел бы видеть нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в одной команде.



«Если Килиан Мбаппе всё ещё намерен покинуть „ПСЖ“, то мне бы хотелось, чтобы Криштиану Роналду и Лионель Месси играли в одной команде. Это была бы крайне интересная связка, особенно для меня как для большого фаната футбола. Роналду стал невероятно хорош в завершении атак, а Месси с Неймаром могли бы проходить через полузащиту. Это было бы очень интересно», — приводит слова Мюллера Sky Germany.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года, а 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду из «Ювентуса».