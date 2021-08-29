Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после перехода в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, сообщает Daily Mail. По данным источника, зарплата 36-летнего нападающего составит € 560 тыс. в неделю.
Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, его зарплата составляет € 525 тыс. в неделю. Тройку замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (€ 450 тыс.).
Примечательно, что при переходе из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Роналду согласился на понижение зарплаты.
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:07
-
10:06
-
09:59
-
09:53
-
09:48
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
08:34
-
08:21
-
07:23
-
07:04
-
05:41
-
05:20
-
04:55
-
04:41
-
04:08
-
03:44
-
03:33
-
03:17
-
02:43
-
02:28
-
02:16
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
00:57
-
00:34
-
00:23
- 28 августа 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:42
Партнерский контент