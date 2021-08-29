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Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после перехода в «Манчестер Юнайтед»
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Португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, сообщает Daily Mail. По данным источника, зарплата 36-летнего нападающего составит € 560 тыс. в неделю.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, его зарплата составляет € 525 тыс. в неделю. Тройку замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (€ 450 тыс.).

Примечательно, что при переходе из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Роналду согласился на понижение зарплаты.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных.

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