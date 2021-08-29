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Футболистка «Локомотива» Фёдорова — о финтах: в основном пишут мальчики, просят научить

Футболистка «Локомотива» Фёдорова — о финтах: в основном пишут мальчики, просят научить
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Футболистка московского «Локомотива» и национальной команды России Марина Фёдорова поделилась впечатлениями от попадания видео своего финта на популярный аккаунт «433» в «Инстаграме».

«Я постоянное делаю этот трюк и за клуб и за сборную, в «433» он попал только сейчас. Я стараюсь играть красиво, поэтому довольно часто это исполняю. Не думаю, что это слава. Выставили финт, я их делаю всю жизнь, с детства играю с мальчиками, потом в сборной, против Швеции, например, тоже его делала. Не знаю, почему опубликовали именно сейчас. Я не ожидала такого, обрадовалась немножко. Ничего не поменялось.

В директ пишут часто, добавилось подписчиков 600, не очень много. Пишут разное — классный финт и прочее. В основном пишут мальчики, которые играют, просят научить», — приводит слова Фёдоровой «Матч ТВ».

Видео можно посмотреть на странице «433» в «Инстаграме».

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