Анчелотти: я не знаю детали, клуб работает над переходом Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказался комментировать ситуацию с возможным переходом в клуб форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. После матча 3-го тура Примеры с «Бетисом» (1:0) Анчелотти спросили о переходе нападающего, но наставник мадридцев призвал не обсуждать эту тему.

«Нам нужно обсуждать игру, так как всё остальное — забота клуба, «Реал» работает над трансфером. Но сейчас я не знаю деталей», — цитирует Анчелотти AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Но «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.