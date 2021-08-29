«Бёрнли» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 29 августа, состоится матч «Бёрнли» — «Лидс Юнайтед». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Лидс Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Его помощниками назначены Стюарт Бёрт и Саймон Беннет. Резервный арбитр — Крэйг Поусон.

«Бёрнли» в двух турах нового сезона АПЛ не набрал ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:2). «Лидс» в первом туре потерпел крупное поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:5), а затем сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

«Бёрнли» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Лидс» — 16-е.