Канте получил травму в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) рассказал о состоянии полузащитника Н'Голо Канте.



«У Канте травма. Он пропустил часть матча с „Арсеналом“ из-за болезненных ощущений в лодыжке и небольшого воспаления. В целом, там нет ничего серьёзного, поскольку Канте смог вернуться к тренировкам. В игре с „Ливерпулем“ в одном из эпизодов в борьбе за мяч, я думаю, он снова вывихнул лодыжку и почувствовал те же ощущения, что перед игрой с „Арсеналом“. Из-за этого он утратил скорость, и нам пришлось сделать замену», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

После трёх туров «Ливерпуль» и «Челси» имеют в своём активе по 7 очков. Столько же у «Эвертона» и «Вест Хэма». Эти четыре команды на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

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