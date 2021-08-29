Озил потроллил Артету после поражения «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, долгое время выступавший за лондонский «Арсенал», отреагировал на очередное поражение своего бывшего клуба. Накануне, 28 августа, «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:5. После трёх туров «канониры» занимают последнее место в турнирной таблице. Они не набрали ни одного очка, проиграв три матча с общим счётом 0:9.
«Верьте в процесс», — написал после матча Озил, поставив эмодзи с разбитым сердцем.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Озила.
Немецкий полузащитник сделал отсылку к словам главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. В одном из интервью он призывал «верить в процесс». Также испанский специалист утверждал, что в дальнейшем «Арсенал» будет играть лучше.
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