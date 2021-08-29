Кауфриз: хочу помочь «Спартаку» стать чемпионом в год своего столетия

Бельгийский защитник Максимилиано Кауфриз поделился впечатлениями от перехода в «Спартак».
«Впечатления просто отличные! Город, стадион, история клуба — всё впечатляет. И я очень рад быть здесь. Знаю, что „Спартак“ — это очень большой клуб с богатым прошлым.
Я защитник и люблю играть агрессивно! Мой первый клуб „Монс“ тоже красно-белый. А из «Монса» я перешёл в красно-белый «Стандард». Так что, можно сказать, вернулся к истокам. Хочу помочь „Спартаку“ стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут», — приводит слова Кауфриз пресс-служба «Спартака».
В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен».
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