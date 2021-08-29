СК проводит проверку после смерти 23-летнего вратаря «Звезды» Шишмарева

Региональное следственное управление СК РФ по Калининградской области проводит проверку обстоятельств смерти 23-летнего вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарева, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Для установления точной причины смерти футболиста назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки выясняются все обстоятельства случившегося.



Напомним, в субботу, 28 августа, вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М». Помощь, оперативно и в полном объёме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.

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