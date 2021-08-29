Сутормин вызван в сборную России. Он заменит Петрова

Защитник «Краснодара» Сергей Петров не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Хорватии, Мальты и Кипра из-за травмы, сообщает пресс-служба РФС. Вместо него в национальную команду вызван полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

«Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм. Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами ФК «Краснодар» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», — сообщил главный врач сборной России Владимир Хайтин.

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