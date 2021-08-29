«Барселона» — «Хетафе»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 29 августа, состоится матч «Барселона» — «Хетафе». Встреча 3-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Хетафе».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Помогать ему будут ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.
«Барселона» в новом сезоне стартовала с победы в матче с «Реалом Сосьедад» (4:2). Затем каталонцы сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1). «Хетафе» в новом сезоне стартовал с поражений в матчах с «Валенсией» (0:1) и «Севильей» (0:1).
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- 29 августа 2021
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