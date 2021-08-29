Роберт Левандовски: физически чувствую себя лучше, чем три года назад
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал результат матча 3-го тура немецкой Бундеслиги с берлинской «Гертой» (5:0). Польский форвард стал автором хет-трика в этой встрече.
«Мы полностью контролировали игру и забили много голов. Само собой, я всегда голоден, но особенно в плане физики сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад. Не думаю о рекордах. В каждом матче я концентрируюсь на своих задачах. Не думаю о личных достижениях», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии».
Напомним, перед игрой Левандовски был удостоен награды лучшему футболисту года в Германии от Kicker. Также польский форвард забил в 13-м матче Бундеслиги подряд, установив таким образом личный рекорд.
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