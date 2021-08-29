Мостовой — о возможном возвращении Тедеско: в Европе не нужен, а здесь все карты в руки

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в московский клуб.
«В Европе никому не нужен, а здесь все карты в руки. У нас всем рады. Уже никто не знает, пойдёт ли на пользу возможное возвращение. Настолько всё запутано. Что у нас только в футболе ни происходит… уже ничему не удивляешься. Будь что будет.
Второе место с Тедеско? Вторые места и с другими тренерами были. С Каррерой было первое место впервые за 16 лет. Ясно, что в памяти остаются последние», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В настоящее время «Спартак» возглавляет Руй Витория. Периодически появляются слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера. Под руководством португальца «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде москвичи по сумме двух матчей уступили «Бенфике» со счётом 0:4.
- 29 августа 2021
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