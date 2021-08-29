«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 29 августа, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином из Хесволла. Его помощниками назначены Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Роберт Джонс.
«Вулверхэмптон» новый сезон АПЛ начал с двух поражений. В 1-м туре «волки» уступили «Лестеру» со счётом 0:1, а затем потерпели поражение в матче с «Тоттенхэмом» (0:1). «Манчестер Юнайтед» в стартовом туре разгромил «Лидс» (5:1), но затем разошёлся миром с «Саутгемптоном» (1:1).
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