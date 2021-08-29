Моуринью — о переходе Роналду в «МЮ»: если все счастливы — это идеальная сделка

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Если «Ювентус» счастлив, если счастлив Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» — это идеальная сделка. Думаю, о Криштиану говорить не приходится. Нет необходимости говорить о том, кто играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении 20 лет», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных. Примечательно, что при переходе из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Роналду согласился на понижение зарплаты.