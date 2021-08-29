«Атлетико» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 29 августа, состоится матч «Атлетико» — «Вильярреал». Встреча 3-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Вильярреал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Помогать ему будут ассистенты Икер де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный арбитр — Мигель Сесма Эспиноса.
«Атлетико» стартовал с двух побед подряд. Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) и нанесли поражение «Эльче» (1:0). «Вильярреал» начал новый сезон с двух ничьих. Подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с «Гранадой» (0:0) и «Эспаньолом» (0:0).
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