Форвард сборной Хорватии Будимир не сыграет с Россией из-за травмы
Поделиться
Нападающий «Осасуны» и сборной Хорватии Анте Будимир не сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).
Форвард не сыграет из-за травмы паха. Решение о дальнейшем участии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 будет принято врачами позже. Ранее стало известно, что встречу со сборной России пропустит полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
Новость по темеМодрич пропустит матч со сборной России
Комментарии
- 29 августа 2021
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:25
-
13:03
-
13:02
-
13:00
-
12:19
-
12:19
-
12:15
-
11:52
-
11:41
-
11:33
-
11:12
-
11:08
-
11:03
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:07
-
10:06
-
09:59
-
09:53
-
09:48
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
08:34
-
08:21
-
07:23
-
07:04
-
05:41
-
05:20
-
04:55
-
04:41
Партнерский контент