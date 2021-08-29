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Форвард сборной Хорватии Будимир не сыграет с Россией из-за травмы

Форвард сборной Хорватии Будимир не сыграет с Россией из-за травмы
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Нападающий «Осасуны» и сборной Хорватии Анте Будимир не сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).

Форвард не сыграет из-за травмы паха. Решение о дальнейшем участии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 будет принято врачами позже. Ранее стало известно, что встречу со сборной России пропустит полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.

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