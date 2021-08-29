Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тыс. зрителей

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о согласовании с Роспотребнадзором увеличения разрешённого числа зрителей на трибунах на отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия.
«Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешённая вместимость данных секторов составит 50%. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей», — говорится в заявлении.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.
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