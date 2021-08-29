Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тыс. зрителей

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тыс. зрителей
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о согласовании с Роспотребнадзором увеличения разрешённого числа зрителей на трибунах на отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия.

«Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешённая вместимость данных секторов составит 50%. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей», — говорится в заявлении.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.

Новость по теме
Форвард сборной Хорватии Будимир не сыграет с Россией из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021