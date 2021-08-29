«Бёрнли» объявил о переходе полузащитника «Лиона» Корне
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Пресс-служба английского клуба «Бёрнли» объявила о переходе полузащитника «Лиона» Максвела Корне. Ивуарийский футболист заключил контракт на пять лет. Сумма сделки не разглашается, но Transfermarkt оценивает её в € 15 млн.
Корне выступал за «Лион» с 2015 года. Он провёл за клуб 252 матча, забил 51 мяч и отдал 29 результативных передач. За сборную Кот-Д’Ивуара он провёл 22 матча и забил пять мячей.
«Бёрнли» в двух турах нового сезона АПЛ не набрал ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:2). Сегодня, 29 августа, «Бёрнли» встретится с «Лидс Юнайтед». «Бёрнли» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Лидс» — 16-е.
Дебютировать за новую команду африканец сможет уже после паузы на матчи сборных.
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