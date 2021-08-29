Кьеллини — Аллегри о «Ювентусе»: это не команда

В матче второго тура Серии А туринский «Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 21-минуте забил Леонардо Манкузо.

Как сообщает AreaNapoli, в конце встречи защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, находившийся на скамейке запасных, подошёл к главному тренеру команды Массимилиано Аллегри и сказал: «Это не команда».



Напомним, 27 августа стало известно об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.



«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко. У «Эмполи» одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу «Лацио» и «Интер», которые одержали по две победы.