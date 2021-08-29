«Норвич» и «Ростов» договорились о трансфере Норманна
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«Норвич» достиг соглашения с «Ростовом» о трансфере полузащитника российского клуба Маттиаса Норманна, сообщает журналист Арилас Оулд-Саада. По данным источника, уже практически всё готово для перехода норвежца в английский клуб. При этом у игрока не должны возникнуть проблемы с согласованием личного контракта с «Норвичем».
Ранее сообщалось, что «Норвич» хочет арендовать игрока, но «Ростов» отклонил предложение. Российский клуб был готов только на прямую продажу футболиста.
В прошлом сезоне РПЛ Норманн в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».
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