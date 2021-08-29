«Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд»: составы команд на матч 3-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Уотфорда» на матч 3-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд».

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Хёйбьерг, Скипп, Деле, Бергвейн, Сон, Кейн.



«Уотфорд»: Бахман, Каткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Массина, Куцка, Этебо, Сиссоко, Сарр, Деннис, Кинг.

«Тоттенхэм» стартовал с двух побед. Лондонцы набрали шесть очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и «Вулверхэмптон» (1:0). «Уотфорд» в 1-м туре обыграл «Астон Виллу» (3:2), а затем уступил «Брайтону» (0:2). «Шершни» занимают 12-е место в турнирной таблице.