Алексей Сутормин: удивлён вызову в сборную России. Если честно, не ожидал

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Хорватии, Мальты и Кипра.

«Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Чуть позже всё просто подтвердилось, после чего приехал в сборную. В какой-то степени был даже удивлён вызову — если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, Сутормин был вызван в сборную вместо защитника «Краснодара» Сергея Петрова, который получил на тренировке травму голени.