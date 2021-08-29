АЕК сделал предложение «Рубину» о трансфере Йевтича
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АЕК сделал предложение «Рубину» о трансфере полузащитника Дарко Йевтича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В греческом клубе попытаются заключить контракт с полузащитником до конца нынешнего трансферного окна.
Напомним, Йевтич перешёл в «Рубин» из польского «Леха» в 2020 году. В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
Казанский «Рубин» в 6 матчах набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14). В следующем туре чемпионата России казанский «Рубин» дома сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт 12 сентября.
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