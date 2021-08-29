«Монако» без Головина обыграл «Труа»

В Труа на стадионе «Стад де л’Об» завершился матч 4-го тура французской Лиги 1. «Труа» принимал «Монако». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 40-й минуте счёт в матче открыл Софьян Диоп. На 51-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу Рубена Агилара. Но уже на 58-й минуте Диоп оформил дубль, забив победный мяч.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал этот матч из-за дисквалификации. Ранее он получил красную карточку.

«Монако» одержал первую победу в нынешнем сезоне. Монегаски набрали четыре очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. «Труа», набрав одно очко, занимает 19-е место.

В следующем туре «Монако» будет принимать «Марсель», а «Труа» сыграет в гостях с «Метцом».